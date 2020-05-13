Коронавирус
Форпост Северо-ЗападДепутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
В среду, 12 мая, стало известно, что депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале. Она объяснила, что месяц работала волонтёром в проекте ОНФ #МыВместе, в том числе посещала подмосковные больницы, где лечат больных COVID-19.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 21:25, Ашберн
Гаджеты
Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone
Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera 09:15
Гаджеты
В России стартуют продажи мощных и дешевых смартфонов, «убийц» Xiaomi
В российских магазинах появились новые смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro, которые выступают конкурентами популярным китайским гаджетам бренда Xiaomi: Redmi Note 9 Pro и 9 Pro Max.
ПРАЙМ 04:33
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
Общество
Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми, о которых рассказал в обращении к нации президент страны Владимир Путин.
Freepressa.ru вчера в 02:55
Общество
ЕГЭ переносится на более поздний срок
Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей 06:11
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии в среду продемонстрировали негативную динамику после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка страны, Джерома Пауэлла, который охарактеризовал перспективы развития экономики США в условиях пандемии нового коронавируса как весьма неопределенные и указал на риски дальнейшего спада.
ТАСС 16:35
Здоровье
В Алтайском крае до конца недели могут снять часть ограничений
В Алтайском крае до конца текущей недели власти могут снять часть ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 15:23
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Происшествия
В Якутии выходец из Киргизии осужден за укрывательство террориста
Якутским городским судом выходец из Киргизии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении террористической направленности) и приговорен к крупному денежному штрафу, сообщили ЯСИА в пресс-службе УФСБ республики.
ИА ЯСИА 21:14
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 08:29
Шоу-бизнес
Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа
Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor 12:05
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Наука
Ядерные испытания СССР и США усиливали дожди над Великобританией
Физики выяснили, что необычно сильные проливные дожди на севере Британии в середине прошлого века были связаны с ядерными испытаниями, которые проводили СССР и США.
ТАСС Наука 10:52
Наука
Ученые обнаружили в древних окаменелостях загадочные полые шары
Учёные из Австралии, изучая британские музейные коллекции, обнаружили необычные шарообразные конструкции.
OAnews 10:04
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Политика
В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России
Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
Экономика
Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса
Италия выделит в общей сложности 55 миллиардов евро на восстановление экономики и населения от эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:14
Гаджеты
AMD раскрыла подготовку хромбука Lenovo на процессоре Ryzen Pro
На своём сайте компания AMD в разделе «Купить ноутбуки на базе AMD» упоминает версию ноутбука Lenovo Chromebook C330 на процессоре Ryzen 5 Pro 3500U.
3DNews 06:22
Фигурное катание
Экс-тренер Трусовой поделился мнением о ее переходе в группу Плющенко
Газета.Ru 00:59
Шоу-бизнес
Рианна стала самой богатой певицей Великобритании
ИА InterMedia 04:01
Политика
Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения
О попытке вторжения в Венесуэлу стало известно 3 мая. По словам президента страны Николаса Мадуро, оно было проспонсировано США и Колумбией.
Lenta.ru 20:13
Кино
Роберт Паттинсон отказался ходить в спортзал ради роли Бэтмена
Британский актер Роберт Паттинсон признался, что не занимается спортом ради наращивания мускулатуры для роли Бэтмена.
Культуромания 15:08
Армия и оружие
Россия жестко ответила на военные учения Японии и США
В Токио начинают осознавать, что их мягкая дипломатия бесполезна для «слишком толстой кожи» РФ, поэтому японцы решили прибегнуть к помощи своего союзника и геополитического противника Москвы – США.
Территория новостей вчера в 07:46
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32