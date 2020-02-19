Политика
ВедомостиДепутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство
Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина может стать замминистра труда и социальной защиты. О том, что Баталина может перейти в правительство, в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Николай Панков.
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с чего всё началось
Депутат-единоросс Ольга Баталина "в самое ближайшее время" перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.ТАСС01:10
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
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На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
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Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
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Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Армия и оружие
Лавров поддержал действия сирийской армии в Идлибе
Сирийские военные в провинции Идлиб лишь отвечают на нарушения договоренностей по ситуации в регионе, и Москва поддерживает их реакцию на провокации.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Общество
Путин почтит память Собчака в Петербурге
Общество
С Первого канала уходит телеведущий Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала по обоюдному решению. Телеведущий написал об этом в соцсети Instagram.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Общество
Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном
К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа решили добиться выплат от России
Ранее во вторник, 18 февраля, стало известно, что апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации.
Фигурное катание
Агент Сотниковой рассказала об операции фигуристки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотника перенесла серьезную операцию, в ближайшее время ее ждет долгая реабилитация, сообщила ее агент Мария Шашина в своем Instagram-аккаунте.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Членом Совета Федерации Василием Иконниковым в Государственную думу был внесен законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет ТАСС.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Армия и оружие
Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет
Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Работодатель имеет право предложить сотруднику дополнительный выходной день перед праздниками, рассказали "Российской газете" в Роструде.
Происшествия
В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке
Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
Политика
Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации
Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
Политика
Песков назвал незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»
Санкции США против компании Rosneft Trading (дочерняя компания «Роснефти») и председателя её совета директоров Дидье Касимиро незаконны и не повлияют на отношения России и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.