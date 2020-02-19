Политика

ВедомостиВедомостиДепутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина может стать замминистра труда и социальной защиты. О том, что Баталина может перейти в правительство, в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Николай Панков.
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с чего всё началось

Ольга Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты

Депутат-единоросс Ольга Баталина "в самое ближайшее время" перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

Котяков заявил, что назначение Баталиной на пост замминистра труда и соцзащиты обсуждается

ТАСС03:59

Замруководителя фракции «Единая Россия» подтвердил переход Баталиной в Минтруда

Ведомости01:31

В «Единой России» подтвердили уход Баталиной в Минтруд

РБК03:00

Депутат Ольга Баталина уйдет из Госдумы ради работы в правительстве

Интерфакс01:32

Депутат Госдумы Баталина станет замглавы Минтруда

Коммерсантъ02:30

Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

РИА Новости03:42

Панков: Баталина готовится к назначению замминистра труда и соцразвития РФ

КП - Саратоввчера в 12:51
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
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Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

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Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
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Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
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Путин почтит память Собчака в Петербурге

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С Первого канала уходит телеведущий Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала по обоюдному решению. Телеведущий написал об этом в соцсети Instagram.
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Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и поговорил о Ливии

Lenta.ru 06:12
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Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Общество

Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку в Грозном

К Милашиной и адвокату Марине Дубровиной подошли несколько мужчин и женщин и начали их избивать, снимая происходящее на камеру.
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Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

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РИА Новости 05:15
Общество

Бывшие акционеры ЮКОСа решили добиться выплат от России

Ранее во вторник, 18 февраля, стало известно, что апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации.
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Агент Сотниковой рассказала об операции фигуристки

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Коммерсантъ 05:07
Армия и оружие

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
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Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»

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Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
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Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
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Общество

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В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке

Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
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Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову.
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На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
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Ольга Юрьевна Баталина
Российский политик
Российский политический и партийный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года. Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» с 23 ноября 2019 года.
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