Депутат-единоросс Ольга Баталина "в самое ближайшее время" перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

с чего всё началось

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина может стать замминистра труда и социальной защиты. О том, что Баталина может перейти в правительство, в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Николай Панков.

Депутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство

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