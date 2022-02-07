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Депутат Госдумы Щапов предложил ежегодно индексировать все пособия, включая фиксированные

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что все выплаты от государства требуют ежегодной индексации.
Lenta.ru
Депутат предложил ежегодно индексировать все пособия, включая фиксированные.
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Щапов заявил, что существует ряд доплат, установленных к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению, размер которых не меняется в течение долгого времени.
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1 февраля в России увеличили размер соцвыплат и пособий на 8,4 процента.
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Парламентарий выступил с предложением проиндексировать в России все пособия
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Депутат Госдумы предложил проиндексировать все пособия
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Депутат Госдумы Щапов предложил ежегодно индексировать все пособия, включая фиксированные
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