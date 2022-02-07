Lenta.ruДепутат Госдумы Щапов предложил ежегодно индексировать все пособия, включая фиксированныеПервый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что все выплаты от государства требуют ежегодной индексации.Lenta.ruДепутат предложил ежегодно индексировать все пособия, включая фиксированные.Lenta.ruЩапов заявил, что существует ряд доплат, установленных к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению, размер которых не меняется в течение долгого времени.Lenta.ru1 февраля в России увеличили размер соцвыплат и пособий на 8,4 процента.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПарламентарий выступил с предложением проиндексировать в России все пособияОреанда-Новости14:35Депутат Госдумы предложил проиндексировать все пособияURA.Ru11:59Депутат Госдумы Щапов предложил ежегодно индексировать все пособия, включая фиксированныеLenta.ru14:03Депутат Госдумы Щапов предложил увеличить все выплаты россиянамГлавный региональный12:40В Госдуме предложили повысить все пособияОбщественная служба новостей14:19Показать ещёОценить6Поделиться