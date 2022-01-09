РИА НовостиДепутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентовДепутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru предложил существенно повысить налоги для богатых россиян.РИА Новости"Практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение ещё выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%", — подчеркнул парламентарий.Life.ru— Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей.Главный региональныйС 1 января 2021 года в России начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ, называемая налогом для богатых.КоммерсантъЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаПервое Студенческое агентствоГлавный региональныйREGNUMUmteh.comСвойкировский.рфОбщественная служба новостейМолваYakutsk.ruРадио Комсомольская правдаDeita.ruРоссийская газетаБлокнот.руFBM.ruТелеканал 360°ЦарьградГазета.RuКурьер. Среда. БердскФАНRT на русскомПодробнее о событииДепутат Госдумы Щапов: россиян с прибылью 10 млн рублей нужно облагать налогом в 25%Телеканал 360°вчера в 01:53Депутат Госдумы предложил забирать у богатых до половины доходаURA.Ruвчера в 23:00Самое цитируемоеВ Госдуме предложили повысить налог на сверхприбыль до 50%Ведомостивчера в 04:50Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентовРИА Новостивчера в 03:19Минфин раскрыл планы по налогам на три годаРоссийская газета16:07Депутат Щапов: нужно облагать налогом в 25% россиян с высоким доходомNews.ruвчера в 01:25Депутат Госдумы Щапов: россиян, имеющих большую прибыль, нужно облагать налогом в 25%Lenta.ruвчера в 00:40Показать ещёОценить7KПоделиться