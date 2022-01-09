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Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов

Депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru предложил существенно повысить налоги для богатых россиян.
РИА Новости
"Практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение ещё выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%", — подчеркнул парламентарий.
Life.ru
— Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей.
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С 1 января 2021 года в России начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ, называемая налогом для богатых.
Коммерсантъ

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