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Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов

Депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru предложил существенно повысить налоги для богатых россиян.
РИА Новости
Парламентарий добавил, что для небогатых россиян - кто получает МРОТ и меньше - "ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля".
Российская газета
С 1 января 2021 г. в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: подоходный налог для физлиц с доходами более 5 млн руб. составляет 15%, для остальных россиян ставка осталась на прежнем уровне 13%.
Ведомости
— Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей.
Главный региональный

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В Госдуме предложили повысить налог на сверхприбыль до 50%
Ведомости04:50
Депутат Госдумы предложил забирать у богатых до половины дохода
URA.Ru23:00
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Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов
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