РИА НовостиДепутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентовДепутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru предложил существенно повысить налоги для богатых россиян.РИА НовостиПарламентарий добавил, что для небогатых россиян - кто получает МРОТ и меньше - "ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля".Российская газетаС 1 января 2021 г. в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: подоходный налог для физлиц с доходами более 5 млн руб. составляет 15%, для остальных россиян ставка осталась на прежнем уровне 13%.Ведомости— Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей.Главный региональныйЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаПервое Студенческое агентствоГлавный региональныйREGNUMUmteh.comСвойкировский.рфОбщественная служба новостейYakutsk.ruРадио Комсомольская правдаDeita.ruБлокнот.руFBM.ruТелеканал 360°ЦарьградГазета.RuКурьер. Среда. БердскФАНRT на русскомНациональная служба новостейГлагоLПодробнее о событииВ Госдуме предложили повысить налог на сверхприбыль до 50%Ведомости04:50Депутат Госдумы предложил забирать у богатых до половины доходаURA.Ru23:00Самое цитируемоеНалог на сверхприбыль россиян может вырасти до 50%Экономика сегодня04:16Депутат Госдумы Щапов: россиян, имеющих большую прибыль, нужно облагать налогом в 25%Lenta.ru00:40Депутат Госдумы Щапов: россиян с прибылью 10 млн рублей нужно облагать налогом в 25%Телеканал 360°01:53Депутат Щапов: нужно облагать налогом в 25% россиян с высоким доходомNews.ru01:25Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентовРИА Новости03:19Показать ещёОценить5,7KПоделиться