Депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru предложил существенно повысить налоги для богатых россиян. По его словам, при доходе свыше десяти миллионов рублей в год ставку НДФЛ следует поднять до 25 процентов, а для сверхприбыли — до 40-50 процентов.В источнике
Выход на китайский газовый рынок, по словам аналитика Fitch, для "Газпрома" абсолютно прагматичная концепция: компания на долгосрочном горизонте может столкнуться с падением спроса на газ в Европе из-за перехода на возобновляемые источники энергии.
С первой же серии первого сезона у сериала появился преданный фанат, который старался не пропустить ни одного эпизода, нетерпеливо ожидая раз в неделю двойной порции истории о братьях, отец которых не вернулся с охоты.
Российские ученые поделились опытом противодействия новой коронавирусной инфекции, организации эпидемиологического мониторинга, изучения генетических особенностей возбудителя коронавирусной инфекции, оценки иммунного статуса переболевших и привитых в контексте защиты от новых генетических вариантов коронавируса.
Студенты поговорили с теми немногими профессорами, которые решаются открыто говорить о безумии подхода, при котором научные группы набирают персонал не по принципу талантливости и навыков, а по каким-то другим, политическим и идеологическим принципам.