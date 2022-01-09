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Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов

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Депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с Ura.ru предложил существенно повысить налоги для богатых россиян. По его словам, при доходе свыше десяти миллионов рублей в год ставку НДФЛ следует поднять до 25 процентов, а для сверхприбыли — до 40-50 процентов.В источнике

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В Госдуме предложили повысить налог на сверхприбыль до 50%
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