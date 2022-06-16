Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту и предупредил, что в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что решение о расстреле двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко, которые участвовали в качестве наемников в вооруженных действиях на стороне Украины, может быть принято примерно в течение месяца.
Говоря об отечественном производстве, министр подчеркнул, что в настоящее время упор должен делаться на "собственные силы и дружественных партнеров", в частности радиоэлектронику, цифровые разработки и другие сферы, которые требуют восстановления и воспроизводства "нашими руками".