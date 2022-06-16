Будьте в Плюсе

Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту самоубийством

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту и предупредил, что в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены.
РИА Новости
Однако депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми Штатами ракетами по территории РФ.
Московский Комсомолец
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Как заявлял ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, Киев не собирается ограничивать себя в применении американских РСЗО большой дальности.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Госдуме предупредили Киев о последствиях удара по Крымскому мосту
ИА Красная Весна03:44
Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту самоубийством
РИА Новости02:27
Самое цитируемое
Депутат Госдумы Шеремет назвал угрозу ВСУ нанести удар по Крымскому мосту самоубийством
Lenta.ru03:40
Депутат Госдумы Шеремет сравнил угрозу Киева нанести ракетный удар по Крымскому мосту с самоубийством
Радио Sputnik02:30
Депутат Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева ударить по Крымскому мосту
News.ru03:06
Депутат Госдумы Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту
Известия02:38
Депутат Госдумы Шеремет назвал самоубийством угрозу Украины ударить по Крымскому мосту
Московский Комсомолец03:22

Интересное

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России изменились надолго, если не навсегда.
RT на русском03:32

«Ъ»: «Байкал Электроникс» отменила выпуск процессоров Baikal-S из-за тайваньской TSMC

Компания «Байкал Электроникс» может заморозить проект серверных процессоров Baikal-S, представленных в прошлом году, из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване.
Lenta.ru03:49

Замглавы МИД Панкин заявил, что возможность выхода России из ВТО не обсуждается

20 мая российский президент Владимир Путин поручил правительству провести оценку мер, которые приняли входящие в ВТО страны против России.
Lenta.ru03:52

Вышедшие с комбината «Азот» женщины сообщили о множестве иностранных наемников на заводе

На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников.
Lenta.ru01:14

Пушилин заявил, что решение о казни иностранных наемников будет принято в течение месяца

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что решение о расстреле двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко, которые участвовали в качестве наемников в вооруженных действиях на стороне Украины, может быть принято примерно в течение месяца.
Газета.Ru03:54

МВД: граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть Россию с 17 августа

В ведомстве отметили, что многие граждане Украины, ДНР и ЛНР ограничены в выезде за пределы России.
РИА Новости02:53

Экс-защитник «МЮ» Гомес рассказал о том, как Моуринью едва не довел его до слез

Защитник «Лилля» Анхель Гомес вспомнил о работе с португальским тренером Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».
Спорт-Экспресс02:26

Глава Минфина Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады»

Говоря об отечественном производстве, министр подчеркнул, что в настоящее время упор должен делаться на "собственные силы и дружественных партнеров", в частности радиоэлектронику, цифровые разработки и другие сферы, которые требуют восстановления и воспроизводства "нашими руками".
Газета.Ru03:18

WP: США расследуют, как американская электроника попала к российскому ВПК

Представители ведомств выясняют у американских компаний, как произведенная ими электроника попала к российскому ВПК с учетом действующих экспортных ограничений.
ТАСС00:12