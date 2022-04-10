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Депутат Госдумы Шеремет предложил восстановить исторические границы Таврической губернии

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал восстановить в исторических границах Таврическую губернию.
Life.ru
Шеремет отметил, что во времена Российской империи в Таврическую губернию с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.
Газета.Ru
«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», — уверен Михаил Шеремет.
Телеканал 360°
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны.
РИА Новости

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Депутат Госдумы Шеремет предложил восстановить исторические границы Таврической губернии
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