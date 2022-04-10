«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», — уверен Михаил Шеремет.
Киев при поддержке ряда стран Запада готовит акции с массовым уничтожением мирных жителей для обвинения ВС РФ и войск ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что обычно процесс вступления страны в ЕС занимает долгие годы, однако в случае с Украиной члены объединения должны быть готовы к тому, чтобы ускорить его.