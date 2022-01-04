Участь украинской армии и президента Украины Владимира Зеленского в случае «преступного приказа» о нападении на Крым и Донбасс является «незавидной». Об этом во вторник, 4 января, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.В источнике
Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за два десятилетия существования удалось сохранить базовые предприятия и развить их, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором предприятия Борисом Обносовым.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников, вышедших на улицы для участия в акциях протеста после подорожания сжиженного газа, не поддаваться призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества.