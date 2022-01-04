Участь украинской армии и президента Украины Владимира Зеленского в случае «преступного приказа» о нападении на Крым и Донбасс является «незавидной». Об этом во вторник, 4 января, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

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