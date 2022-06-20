Будьте в Плюсе

Депутат Госдумы Шеремет предупредил об ответе на атаку ВСУ на «Черноморнефтегаз»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака украинских военных на буровые вышки "Черноморнефтегаза" развязала России руки, скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.
РИА Новости
Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море.
РИА Новости
По словам сенатора Совета Федерации от Крыма Ольги Ковитиди, произошедшее не представляет критической опасности для полуострова: газ в Крым подается в штатном режиме.
Известия
Судьба семерых человек, которые находились на платформе, выясняется.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Депутат Госдумы Шеремет заявил об ответе России на атаку Украины на «Черноморнефтегаз»
Lenta.ru08:13
Депутат Госдумы Шеремет предупредил об ответе на атаку ВСУ на «Черноморнефтегаз»
РИА Новости08:05
Самое цитируемое
Шеремет анонсировал ответные меры РФ на удары по «Черноморнефтегазу»
РЕН ТВ09:04
Депутат Шеремет анонсировал ответные удары после атаки на буровые «Черноморнефтегаза»
Газета.Ru08:33
В Госдуме анонсировали удары по центрам принятия решений на Украине
Московский Комсомолец08:27
Депутат Шеремет анонсировал ответные удары РФ после атаки на вышки «Черноморнефтегаза»
Life.ru09:12
Шеремет анонсировал удары России по центрам принятия решений в ответ на атаку Черноморнефтегаза
Общественная служба новостей08:06

Интересное

Ряд операторов связи в России стали взимать плату за приобретение SIM-карты

Ряд российских операторов связи начали взимать плату при приобретении SIM-карт.
Известия15:02

Губернатор Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД России из-за ситуации с транзитом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» заявил, что посла ЕС вызвали в МИД России из-за ситуации с ограничением транзита ряда товаров в Калининградскую область.
RT на русском16:12

Минтранс назвал Ту-214 претендентом на базовый самолет «Аэрофлота»

«Аэрофлот» и другие российские авиакомпании рассматривают Ту-214 в качестве базовой модели самолетов, на которую планируется переходить, заявил министр транспорта России Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».
РБК14:36

В госорганизациях получат двойную зарплату за командировки в Донбасс

Могут рассчитывать на двойную оплату труда и сотрудники других организаций, которые участвуют в восстановлении объектов инфраструктуры Донбасса.
РБК13:20

Минобороны: ВСУ развернули под Харьковом артбатарею для обстрелов города

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска развернули в Харьковской области артиллерийскую батарею для обстрелов Харькова с целью обвинения России.
RT на русском15:32

Bloomberg: Путин через поздравление Си Цзиньпина направил послание Западу

Президент России Владимир Путин через поздравление председателя КНР Си Цзиньпина направил сообщение западным странам, пишет профессор государственного управления в американском колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для Bloomberg.
REGNUM08:01

Фриланд: Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы

Канада и США признают, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является "более сложной" для стран Европы, и обсуждают с европейскими партнерами данную проблему, заявила в понедельник глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.
РИА Новости16:23

NYT: США перешли черту в противостоянии России на Украине под предлогом поддержки Киева

Участие Соединенных Штатов в украинском кризисе все меньше напоминает помощь и все больше становится похожим на действия Вашингтона в конфликте в Йемене, пишет научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты в New York Times.
РИА Новости14:51

ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России.
РБК09:40

Леонид Ярмольник опроверг информацию о своем отъезде из РФ

Советский и российский актер Леонид Ярмольник вновь опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о своем отъезде из России.
ТАСС15:51