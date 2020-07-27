Коронавирус

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Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом он написал в своем Instagram в понедельник, 27 июля. Он также рассказал, что заболели его жена Луиза и дочь Мира.
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Антон Владимирович Шипулин
Российский биатлонист
Российский биатлонист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России. Завершил спортивную карьеру в 2018 году. Депутат Государственной Думы седьмого созыва, член фракции «Единая Россия».
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