Коронавирус
ИзвестияУ чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом он написал в своем Instagram в понедельник, 27 июля. Он также рассказал, что заболели его жена Луиза и дочь Мира.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:18, Ашберн
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
23 июля был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики пока ничего не сообщают про дату релиза игры, но уже известна некоторая информация про долгожданный проект.
Astera 24 июля в 13:33
Происшествия
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
Технологии
В разработке The Last of Us Part II участвовало более 2 тыс. человек — в Naughty Dog числится в четыре раза меньше
3DNews 08:09
Игры
Ремастер Crysis запустили на РС — через эмулятор Nintendo Switch
На прошлой неделе ремастер Crysis добрался до Nintendo Switch, где неожиданно стал временным эксклюзивом — возможно, неожиданно даже для самой Crytek, которой понадобилось дополнительное время для доработки версий для PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 07:45
Шоу-бизнес
Илон Маск прокомментировал свой роман с Эмбер Херд
ОК! вчера в 11:16
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Общество
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета вчера в 19:51
Политика
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
Футбол
Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»
РИА Новости 08:14
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Спорт
Сергей Собянин открыл спорткомплекс «Акватория» на юге Москвы
Сергей Собянин открыл спортивный комплекс «Акватория» в рамках реорганизации территории бывшей промзоны ЗИЛ, сообщает агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 27 июля.
Вечерняя Москва 07:34
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отказался снимать сына в своем новом шоу на ТНТ
Очевидцы рассказывали, что сын Шепелева Платон от Жанны Фриске заметно подрос и стал ещё больше походить на свою ныне покойную маму.
Bimru.ru 07:55
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Футбол
Иванович договорился о переходе в «Эвертон»
Футболист договорился о переходе в "Эвертон", сообщает сербский сайт novosti.rs. 1 августа Иванович станет свободным агентом.
Pravda.Ru 06:58
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Общество
Крупный сбой произошел в работе онлайн‑сервисов Сбербанка
Крупный сбой в работе онлайн-сервиса Сбербанка произошел в понедельник, много обращений поступало из Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 07:39
Здоровье
Больница в Петербурге не подтвердила повторное заражение ребенка
Врачам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета не удалось точно установить повторное заражение коронавирусом ребенка.
РБК 04:32
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Политика
Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав
Германия третий год подряд занимает первое место в рейтинге ведущих мировых держав, более чем на 10 процентных пунктов опережая США.
Интерфакс 05:33
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Роспотребнадзор протестировал санитайзеры против коронавируса
В Роспотребнадзоре протестировали несколько десятков санитайзеров и их компонентов, чтобы определить как быстро эти вещества разрушают новый коронавирус.
Южный Федеральный 04:36