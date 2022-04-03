Lenta.ruДепутат Госдумы Савченко предложил перевести внешнюю торговлю России в рублиЗампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, кандидат экономических наук Олег Савченко предложил перевести внешнюю торговлю России в рубли.Lenta.ruРоссия должна перевести сделки по основным экспортируемым товарам в рубли, что станет шагом в дальнейшем развитии экономики страны.URA.RuПо данным Центробанка РФ, курс доллара на 2 апреля составил 83,43 рубля, евро — 92,15.URA.RuКак отметил Савченко, торговля в долларах приводит к тому, что в экономических отношениях между РФ и другими странами появляется посредник в лице США.URA.RuЧитать далееСвернутьКП - ВолгоградКП - ВолгоградПетербургский дневникПодробнее о событииДепутат Госдумы Савченко предложил перевести внешнюю торговлю России в рублиПетербургский дневник18:08Депутат Госдумы Савченко предложил перевести внешнюю торговлю России в рублиLenta.ru17:11Олег Савченко: «Конкурентный рубль поставит нашу экономику в привилегированное положение в будущем»КП - Волгоград1 апреля в 05:50Депутат Госдумы предложил перевести внешнюю торговлю РФ в рублиURA.Ruвчера в 16:06Показать ещёОценить16Поделиться