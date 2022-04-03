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Депутат Госдумы Савченко предложил перевести внешнюю торговлю России в рубли

Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, кандидат экономических наук Олег Савченко предложил перевести внешнюю торговлю России в рубли.
Lenta.ru
Россия должна перевести сделки по основным экспортируемым товарам в рубли, что станет шагом в дальнейшем развитии экономики страны.
URA.Ru
По данным Центробанка РФ, курс доллара на 2 апреля составил 83,43 рубля, евро — 92,15.
URA.Ru
Как отметил Савченко, торговля в долларах приводит к тому, что в экономических отношениях между РФ и другими странами появляется посредник в лице США.
URA.Ru

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Депутат Госдумы Савченко предложил перевести внешнюю торговлю России в рубли
Петербургский дневник18:08
Депутат Госдумы Савченко предложил перевести внешнюю торговлю России в рубли
Lenta.ru17:11
Олег Савченко: «Конкурентный рубль поставит нашу экономику в привилегированное положение в будущем»
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Депутат Госдумы предложил перевести внешнюю торговлю РФ в рубли
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