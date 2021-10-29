Politico: США перед встречей Байдена и Путина задержали испытания гиперзвукового оружия

По информации издания, Белый дом менее чем за неделю до российско-американского саммита в Женеве в июне приказал Пентагону отложить готовившиеся длительное время испытания гиперзвукового оружия США, чтобы не создавать напряженности в отношениях с Россией.