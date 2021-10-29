Ранее Гинцбург говорил агентству, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.
По информации издания, Белый дом менее чем за неделю до российско-американского саммита в Женеве в июне приказал Пентагону отложить готовившиеся длительное время испытания гиперзвукового оружия США, чтобы не создавать напряженности в отношениях с Россией.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте СКР.