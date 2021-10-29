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Депутат Госдумы Сухарев предложил освободить часть пенсионеров от транспортного налога

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев, сообщил RT.
РИА Новости
Каждый регион может самостоятельно устанавливать льготы по уплате транспортного налога для пожилых людей.
Smotrim.ru
Речь идет про автомобили, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил.
Lenta.ru
В столичном регионе от уплаты налога освобождается одна машина по выбору.
Москва 24

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Депутат Госдумы Сухарев предложил освободить часть пенсионеров от транспортного налога
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