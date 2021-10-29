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Депутат Госдумы Сухарев предложил освободить часть пенсионеров от транспортного налога

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев, сообщил RT.
РИА Новости
Соответствующее письмо депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.
РЕН ТВ
Каждый регион может самостоятельно устанавливать льготы по уплате транспортного налога для пожилых людей.
Smotrim.ru
В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил в целом отменить транспортный налог.
RT на русском

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Депутат Госдумы Сухарев предложил Минтруда освободить пенсионеров от транспортного налога
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