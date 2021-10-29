Кабмин выделит более 134 млрд рублей на доплаты к пенсии ниже прожиточного минимума

Согласно правилам предоставления субсидий, в 2022 году на социальные доплаты к пенсии из федерального бюджета планируют выделить чуть менее 41,8 млрд рублей, в 2023 году - около 44,57 млрд рублей, в 2024 году - почти 47,9 млрд рублей.