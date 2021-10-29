Кроссовер bZ4X – первая Toyota, построенная на новой «электрической» платформе BEV (разновидность глобальной тележки TNGA), которая в дальнейшем будет использована для остальных моделей суббренда bZ4X.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал повторно обосновать заключение под стражу врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в смерти младенца в роддоме в Калининграде.
Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий резко возрастает опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека.
Согласно правилам предоставления субсидий, в 2022 году на социальные доплаты к пенсии из федерального бюджета планируют выделить чуть менее 41,8 млрд рублей, в 2023 году - около 44,57 млрд рублей, в 2024 году - почти 47,9 млрд рублей.