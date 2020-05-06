Коронавирус

ТАССТАССДепутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом

Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Максимова сдала положительный тест на коронавирус, сообщила советник спикера нижней палаты по СМИ Анастасия Кашеварова.
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Российский фермер, государственный и политический деятель, депутат Государственной думы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрным вопросам.
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