Политика
Газета.RuДепутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка, передает РИА "Новости". Она назвала "неприятным явлением" ситуацию с допросом.
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Единоборства
Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
РЕН ТВ вчера в 18:40
Политика
В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
RuNews24.ru 04:12
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Армия и оружие
Телефонный разговор Трампа и Эрдогана прошел не по плану
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в минувшие выходные прошел не так, как ожидали западные СМИ.
ФАН 03:04
Футбол
Уткин – об увольнение тренера «Эспаньола»: «Вот два разных подхода»
Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал решение «Эспаньола» уволить главного тренера Давида Галльего.
Бомбардир.ру 02:56
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Происшествия
В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами
Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.
Российская газета 02:43
Единоборства
Устинов согласился заменить Спонга в бою с Усиком
Metaratings 04:00
Политика
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.
Российская газета 04:39
Футбол
«Краснодар» отказал «Боруссии» в трансфере Сулейманова
Футбольный клуб "Краснодар" отверг предложение дортмундской "Боруссии" по приобретению нападающего российской команды Магомеда Шапи-Сулейманова.
Вести.Ru 03:54
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Происшествия
Самолет-амфибия совершил жесткую посадку при взлете под Магаданом
В Магаданской области при взлете самолет-амфибия Л-4 совершил жесткую посадку на взлетно-посадочной полосе.
РЕН ТВ 01:21
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Вокруг ТВ вчера в 06:38
Происшествия
На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
РИА Новости вчера в 07:07
Экономика
В Китае фермер вырастил свинью размером с медведя
Средней вес выращенных на убой свиней составляет 125 кг, однако китайские фермеры стали сильнее откармливать их, чтобы получить больше мяса, уточняет издание.
REGNUM 02:18
Политика
В Иране пояснили причину задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране связано с вопросом получения визы, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
Rambler News Service вчера в 06:11
Политика
В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
Известия 04:46
Транспорт
РЖД с 2020 года сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех
Ранее во вторник корпоративная газета РЖД - "Гудок" - со ссылкой на начальника дирекции железнодорожных вокзалов Георгия Геворкяна написала, что с этого времени посещение туалетов на всех 344 железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах станет бесплатными.
РИА Новости 03:20
Музыка
Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет
В 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке.
Авторадио 06 октября в 03:42
Политика
Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу
Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе.
Политика Сегодня 00:03