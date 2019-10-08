Политика

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала "неприятным явлением" ситуацию со своим допросом сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка.
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Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

РИА Новости02:05

Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка

RT на русском01:54

Депутат Госдумы Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву

РБКвчера в 20:31

Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка

Комсомольская правда02:35

Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка

ТАСС01:28

Депутат Инга Юмашева вылетела в Россию

Радио Маяк00:09

Допрос вместо диалога: депутат Юмашева рассказала подробности своего задержания

Вести.Ru02:40
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Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Политика

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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
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Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru вчера в 04:05
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Google «хоронит» Android 9.0 Pie

Исходя из документа, в течение нескольких месяцев сертификация устройств под управлением Android 9.0 Pie будет прекращена.
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РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
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Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
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Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
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Армия и оружие

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В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Корабль британских ВМС сопроводил российские суда к Ла-Маншу

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Инга Альбертовна Юмашева
Российский депутат
Российская теле- и радиоведущая, журналист. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва.
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