Политика
РИА НовостиДепутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка
Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала "неприятным явлением" ситуацию со своим допросом сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка.
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Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Политика
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Гаджеты
Google «хоронит» Android 9.0 Pie
Исходя из документа, в течение нескольких месяцев сертификация устройств под управлением Android 9.0 Pie будет прекращена.
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Политика
Пристайко назвал три сценария разрешения конфликта на Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что главное намерение Киева — «показать бесперспективность минского процесса».
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Политика
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Верховной Рады Пашинского
В период каденции президента Петра Порошенко Пашинский избегал ответственности за содеянное.
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Авто
Продажи китайских автомобилей в сентябре увеличились на 18%
В сентябре 2019 года в России было продано 3553 китайских автомобиля – на 18,2% больше, чем годом ранее.
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Происшествия
В России впервые оштрафовали за курение на балконе
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Авто
Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus
Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
Армия и оружие
Корабль британских ВМС сопроводил российские суда к Ла-Маншу
Патрульный корабль британских ВМС HMS Mersey сопроводил к Ла-Маншу три корабля Балтийского флота (сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий"), следовавших вдоль берегов Великобритании.
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Хоккей
Кузнецов поделился ожиданиями от первого матча в новом сезоне
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что последние часы ожидания перед возвращением на лёд тянутся для него слишком долго.