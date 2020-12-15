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Депутат Госдумы Жигарев назвал факторы, ударившие по экономике России в 2020 году

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Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев назвал три фактора, которые ударили по экономике РФ в 2020 году.В источнике
С чего всё началось
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В Госдуме назвали три отрицательных фактора, повлиявших на экономику России в 2020 году

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев рассказал радиостанции «Говорит Москва» о надежде победить COVID-19 в следующем году. По его мнению, это главный барьер в развитии экономики страны.
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Названы три фактора, сдерживающих развитие экономики России

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