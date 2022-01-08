REGNUMДепутат Госдумы: каждого гражданина России грабят на 1 млн рублей в годХорошо ли подобран заголовок?ДаНетДепутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах.Что происходитЕсли разделить эту сумму на все население России, вместе с новорожденными, то получается, что каждый гражданин ограблен на 1 млн рублей в год, подчеркнул депутат.Что происходитПолитик обратил внимание на то, что на эти деньги можно сделать бесплатным образование, бесплатным здравоохранение, можно построить школы и дворцы культуры.Что происходит«Однако власти говорят, что это популизм, подчеркнул парламентарий. Вместо этого надо грабить и вывозить, грабить и вывозить», отметил Арефьев.Что происходитЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMЧто происходитПодробнее о событииДепутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в годЧто происходит04:49Депутат Госдумы: каждого гражданина России грабят на 1 млн рублей в годREGNUM17:20Показать все источникиОценить38Поделиться