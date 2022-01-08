Будьте в Плюсе

Депутат Госдумы: каждого гражданина России грабят на 1 млн рублей в год

Хорошо ли подобран заголовок?
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах.
Что происходит
Если разделить эту сумму на все население России, вместе с новорожденными, то получается, что каждый гражданин ограблен на 1 млн рублей в год, подчеркнул депутат.
Что происходит
Политик обратил внимание на то, что на эти деньги можно сделать бесплатным образование, бесплатным здравоохранение, можно построить школы и дворцы культуры.
Что происходит
«Однако власти говорят, что это популизм, подчеркнул парламентарий. Вместо этого надо грабить и вывозить, грабить и вывозить», отметил Арефьев.
Что происходит

Подробнее о событии

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год
Что происходит04:49
Депутат Госдумы: каждого гражданина России грабят на 1 млн рублей в год
REGNUM17:20
Показать все источники

Интересное

Японский миллиардер Маэдзава вернулся из космоса с новыми бизнес-идеями

«В космосе» ("Space now") – именно такое сообщение японский миллиардер Юсаку Маэдзава хотел опубликовать в Твиттере на протяжении многих лет.
AstroNews.ru7 января в 08:14

«Мама и сын»: бойфренда Мадонны не узнали на новом семейном фото звезды

Подписчики Мадонны сразу даже не смогли отличить ее бойфренда от детей.
Wday.ru03:10

Бутырская считает Валиеву фавориткой чемпионата Европы по фигурному катанию

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.
Газета.Ru04:11

В Алма-Ате задержаны 850 мародеров и участников террористических атак

Не менее 850 участников нападений, других преступлений и мародеров были задержаны в Алма-Ате.
Московский Комсомолец03:40

Парадные кабриолеты: какие авто можно было увидеть на Красной площади в разные годы

Парады Победы традиционно проводятся на Красной площади в Москве. Символом 9 мая является представительский кабриолет.
Car.ru04:57

Доцент Кашкин: сильный перегрев смартфона означает его скорый выход из строя

В общении с журналистами агентства «Прайм» Кашкин назвал одним из признаков сильный перегрев смартфона.
Astera16:49

Пушков назвал жестким торгом позицию США по гарантиям безопасности России

Как отметил Пушков, США рассматривают предстоящую встречу не как путь к гарантиям безопасности для России, а как очередной жесткий торг, в ходе которого они выставят Москве контр-претензии и контр-требования.
ФАН03:43

Не получилось, не срослось: 10 самых громких разводов 2021 года

Ольга Бузова и Dava В начале января 2021 года Ольга Бузова и блогер Dava провели красивую свадебную церемонию на Мальдивах.
Uznayvse.ru02:20

Компания Thundertruck презентовала концепт электрокара

Компания Thundertruck презентовала концепт электрического автомобиля, который получил двигатель на 800 лошадиных сил.
Anonsensвчера в 02:59