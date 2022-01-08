REGNUMДепутат Госдумы: каждого гражданина России грабят на 1 млн рублей в годДепутат Государственной Думы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что Россия ежегодно теряет 136 триллионов рублей в год.АБНЕжегодные финансовые потери России составляют до 136 трлн рублей.ГЛАС.RU«Если разделить эту сумму на все население нашей страны вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год», — сказал депутат.Московский КомсомолецТеневая экономика стала одним из самых противоречивых аспектов во всей экономической истории РФ.Ежедневные Новости ВладивостокаЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMЧто происходитАБНГЛАС.RUПодробнее о событииДепутат ГД РФ Арефьев: каждого гражданина в России грабят на 1 млн рублей в годЕжедневные Новости Владивостока06:59Депутат Госдумы: каждого гражданина России грабят на 1 млн рублей в годREGNUM17:20Самое цитируемоеДепутат Госдумы Арефьев: каждого гражданина России ежегодно грабят на 1 млн рублейFBM.ru06:58Депутат Госдумы Арефьев сообщил, что каждого россиянина «грабят на 1 млн руб. в год»Banki Loans05:25Депутат Арефьев: каждого гражданина России ограбили на 1 млн рублейМосковский Комсомолец06:45Депутат Госдумы: каждого гражданина в РФ грабят на 1 млн рублей в годГЛАС.RU06:20Депутат Госдумы заявил, что каждого гражданина РФ обворовывают на 1 млн рублей в годАБН06:53Показать ещёОценить149Поделиться