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Депутат Госдумы: каждого гражданина России грабят на 1 млн рублей в год

Депутат Государственной Думы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что Россия ежегодно теряет 136 триллионов рублей в год.
АБН
Ежегодные финансовые потери России составляют до 136 трлн рублей.
ГЛАС.RU
«Если разделить эту сумму на все население нашей страны вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год», — сказал депутат.
Московский Комсомолец
Теневая экономика стала одним из самых противоречивых аспектов во всей экономической истории РФ.
Ежедневные Новости Владивостока

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Депутат ГД РФ Арефьев: каждого гражданина в России грабят на 1 млн рублей в год
Ежедневные Новости Владивостока06:59
Депутат Госдумы: каждого гражданина России грабят на 1 млн рублей в год
REGNUM17:20
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Депутат Госдумы Арефьев: каждого гражданина России ежегодно грабят на 1 млн рублей
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Депутат Арефьев: каждого гражданина России ограбили на 1 млн рублей
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Депутат Госдумы: каждого гражданина в РФ грабят на 1 млн рублей в год
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Депутат Госдумы заявил, что каждого гражданина РФ обворовывают на 1 млн рублей в год
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