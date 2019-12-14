Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина.

с чего всё началось

Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения.

Депутат Госдумы Вадим Булавинов на открытии школы в поселке Нижегородской области Гидроторф подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщает местный портал "НН.ру". Видео его выступления размещено на сайте издания.

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