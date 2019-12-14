Общество

Газета.RuГазета.RuДепутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Депутат Госдумы Вадим Булавинов на открытии школы в поселке Нижегородской области Гидроторф подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщает местный портал "НН.ру". Видео его выступления размещено на сайте издания.
Читать в источнике
Комментировать459
Отари Аршба
Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения.
— Отари Аршба, российский политикИзвестия 10:15
с чего всё началось

«Он им пригодится»: Булавинов на открытии школы подарил главе администрации и подрядчику вазелин

Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина.
Нижний Новгород on-line06:45

Подробнее о событии

Депутат ГД объяснился за подаренную чиновнику баночку вазелина

Life.ru13:45

Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

РИА Новости09:00

«Он им пригодится»: Булавинов на открытии школы подарил главе администрации и подрядчику вазелин

Нижний Новгород on-line06:45

В Госдуме отреагировали на ситуацию с подаренным чиновнику вазелином

Lenta.ru10:39

Депутат объяснился за подаренный на открытии школы вазелин

Телеканал 360°10:33

Депутат Госдумы отрицает, что дарил баночку с вазелином главе Балахнинского района Нижегородской области на открытии школы

Подъём09:02

Депутат объяснился за подаренную чиновнику баночку вазелина

Говорит Москва08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:47, Ашберн
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
РБК 16:15
Авто

Определены самые популярные иномарки с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Pravda.Ru 05:06
Здоровье

Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медики

Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медицинские эксперты.
Ugpressa.ru 03:55
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
РИА Новости 13:35
Фигурное катание

Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой

RT на русском 17:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ударилась в прошлое

Светская львица опубликовала свое фото 15-летней давности с хештегом "Я не жалею ни о чем" Ксения Собчак в последнее время выглядит как респектабельная дама.
WomanHit.ru 09:34
Политика

В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Известия 21:04
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru 19:52
Политика

Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ

Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Car.ru вчера в 13:25
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Политика

Японские коммунисты призвали вернуть весь Курильский архипелаг

Коммунист считает, что последним мирным документом, подписанным двумя странами, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин.
РЕН ТВ 21:40
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 18:55
Футбол

«Витесс» одержал первую победу после ухода Слуцкого

Чемпионат 16:37
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

10 декабря сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладкого новогоднего подарка для ребёнка.
RT на русском вчера в 21:40
Наука

Как в мире очищают реки от пластика: катамаран, плавучие барьеры и пузыри

Реки выступают в роли своего рода конвейеров для доставки пластика в океан, однако до сих пор не ясно, сколько мусора удерживается в реках, как долго и в какой форме.
Хайтек 12 декабря в 07:04
Общество

В России выявили новый канал утечек персональных данных

Из всех зафиксированных случаев 2% «сливов» пришлось на системных администраторов.
РБК 20:37
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
РИА Новости 09:15
Космос

Россия и Япония создадут робота для работы на Луне

Life.ru вчера в 20:45
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Общество

Украинские министры попросили повысить им зарплату

Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
РИА Новости 13:57
Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru вчера в 09:56
Единоборства

Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.
РИА Новости 12:20
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Армия и оружие

Новая ракета США угрожает российским C-400

На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
Газета.Ru 20:31
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 19:47
Политика

Минфин США снял санкции с трёх российских компаний

Министерство финансов исключило из санкционного списка США три российские компании.
News.ru вчера в 10:52
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Евгеньевич Булавинов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Мэр Нижнего Новгорода в 2002-2010 годах. Ранее избирался депутатом Государственной Думы I, III, V созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное