Общество

РИА НовостиРИА НовостиДепутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
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Отари Аршба
Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения.
— Отари Аршба, российский политикИзвестия 10:15
с чего всё началось

«Он им пригодится»: Булавинов на открытии школы подарил главе администрации и подрядчику вазелин

Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина.
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