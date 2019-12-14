Общество
РИА НовостиДепутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
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Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения.
— Отари Аршба, российский политикИзвестия 10:15
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«Он им пригодится»: Булавинов на открытии школы подарил главе администрации и подрядчику вазелин
Нижний Новгород on-line06:45
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