Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского премьера Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.

с чего всё началось

Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит. Он также добавил, что защитники природы могут негативно отреагировать на данную инициативу.

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