Политика
ИзвестияДепутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря
Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит. Он также добавил, что защитники природы могут негативно отреагировать на данную инициативу.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского премьера Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.Известиявчера в 13:39
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В Крыму отреагировали на заявление Украины о соединении Балтийского и Черного морей
Комсомольская правда00:03
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
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Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Известия вчера в 10:39
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии
Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:25
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Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон его предоставил.
Коммерсантъ вчера в 18:17
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Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу OPAL
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что украинская ГТС может помочь "Газпрому" восстановить прежние объемы поставки газа в Европу.
Pravda.Ru вчера в 08:03
Общество
Гороскоп на 15 сентября 2019 года
15.09.2019. Что говорит Земля: День Мамонта-овчарника.
ВОмске вчера в 12:10
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета вчера в 09:00
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС вчера в 10:12
Здоровье
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
В Ярославской области в аварии с автобусом погибло семь человек
В Ярославской области автобус попал в аварию. По предварительным данным, семь человек погибло, более 20 пострадало.
Life.ru вчера в 04:18
Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Здоровье
О частоте стирки постельного белья рассказали специалисты
MedikForum.ru вчера в 20:15
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Политика
Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса
Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Известия 01:12
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
Политика
Ушаков не исключил встречу в «нормандском формате» в октябре
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в Париже в октябре.
iReactor 13 сентября в 09:33
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Кино
Фильм о Владимире Сорокине вышел в прокат
Новые Известия 13 сентября в 15:56
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Политика
В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине
В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".
РИА Новости 00:52
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Экономика
В Росстате рассказали об изменении цен на популярные в РФ крупы
Специалисты Росстата рассказали, какие крупы в России изменятся в цене. В скором времени возможно подорожание гречи.
Gazeta.SPb 00:28
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест»
Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.
Тарантас Ньюс 12 сентября в 15:57
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В Крыму три человека пострадали от нападения волков
Российская газета вчера в 11:34