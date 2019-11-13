Политика
ИзвестияВ Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
Пропагандистская кампания Украины в Крыму не изменила мнения крымчан, которые видят себя только частью России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Таким образом он прокомментировал слова украинского экс-президента Петра Порошенко о возвращении Крыма.
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На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию.
— Дмитрий Белик, украинский политикАргументы недели вчера в 12:49
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Отмечается, что «Реал» готов предложить «ПСЖ» € 400 млн за трансфер 20-летнего форварда.
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Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
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Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии
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МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отекшего лица
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Названы три нарушенных обещания Зеленского
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РИА Новости вчера в 20:39
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
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Телеканал 360° вчера в 08:55
Общество
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент посещал космодром Восточный в сентябре 2019 года.
RuNews24.ru 11 ноября в 09:32
Общество
Сестры Кардашьян на церемонии People’s Choice Awards 2019
В Санта-Монике на днях прошла ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 23:00
Политика
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Теннис
Тим обыграл Джоковича и первым вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл серба Новака Джоковича в матче Итогового турнира АТР, который проходит в Лондоне.
Нева Спорт 00:16
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«КАМАЗы» поколения К5 оснастят бортовой системой «Билайн»
БИЗНЕС Online вчера в 07:58
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
REGNUM вчера в 22:46
Здоровье
Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют
Эксперты назвали плохие привычки в еде, которые мешают поддерживать здоровый вес или похудеть.
ТК Звезда вчера в 22:36
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Аргументы и Факты вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Армия и оружие
Замену СВД запустят в серию через два года
Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
N+1 11 ноября в 08:22
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Армия и оружие
Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г»
Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Российская газета вчера в 09:25
Политика
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Демократы США считают, Трамп фактически торговался с Зеленским, пытаясь получить выгоду. Ранее Помпео заявил, что Украина - это проект США.
Комсомольская правда 11 ноября в 13:33
Космос
В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры
Naked Science вчера в 06:58
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости вчера в 21:48
Авто
АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
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