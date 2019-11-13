Политика

Российская газетаРоссийская газетаДепутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам".
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Дмитрий Белик
На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию.
— Дмитрий Белик, украинский политикАргументы недели 12:49

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