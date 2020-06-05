Коронавирус
Повестка дняДепутат Госдумы от Свердловской области заболел коронавирусом
Депутат Госдумы от Свердловской области «справедливоросс» Дмитрий Ионин сообщил o заражении коронавирусной инфекцией. Как рассказал сам парламентарий, изначально он был доставлен в 24-ю горбольницу уральской столицы после положительного теста.
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Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
Известия 09:50
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
Общество
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:01
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Авто
Peugeot представляет полностью электрический e-Traveller
Вслед за появлением e-Boxer компания Peugeot анонсирует появление пассажирской версии е-Traveller - со 100% электрическим двигателем.
110km.ru 07:05
Политика
Путин разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами.
РБК 18:30
Музыка
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Московский концерт американской рок-группы Aerosmith, который должен был состояться 30 июля в рамках европейского турне, перенесен на 29 мая 2021 года из-за коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу, 5 июня, в компании SAV Entertainment, которая организовывает шоу.
Известия 10:41
Общество
Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Футбол
Источник анонсировал скорый переход Баделя в «Локомотив»
Сообщается, что новый наставник «Локо» Марко Николич настаивал на подписании Баделя.
ProstoProSport 16:43
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru вчера в 20:39
Общество
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 17:16
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре
В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Газета.Ru 10:50
Экономика
Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета 09:32
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
Шоу-бизнес
Валерия сообщила, что Шнуров взывает о помощи
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров в споре с продюсером Иосифом Пригожиным о «голодающих артистах» сделал для себя неожиданное открытие.
News.ru 19:41
Общество
Sina (Китай): в чем секрет успеха русских колбас? Чем они лучшие китайских? Почему китайцы так сильно их расхваливают? (Sina.com)
Будучи «воинственным народом», русские готовят колбасы гораздо большего размера, чем мы обычно встречаем.
ИноСМИ 17:23
Здоровье
Коронавирус выявлен в 49 амурских семьях
Главный государственный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова отметила, что в Приамурье действует 49 семейных очагов, зафиксировано 300 контактных лиц.
Телепорт 02:41
Кино
Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»
Фантастический фильм "Дюна", который снял режиссер Дени Вильнев, представляет собой "законченную историю".
Kinonews.ru 05:27
Шоу-бизнес
Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса
Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета 05:45
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07