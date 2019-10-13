Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что НАТО должно адаптироваться к «российской агрессии».

с чего всё началось

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.

Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»

Авто Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.

Происшествия Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Армия и оружие Пентагон сообщил об обстреле Турцией военной базы США на севере Сирии Как заявил капитан ВМС США и представитель пресс-службы военных операций Пентагона Брук Деволт, Соединённые Штаты по-прежнему возражают против турецких военных операций в Сирии, в частности на территориях, где находятся американские военнослужащие.

Единоборства Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.

Происшествия В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».

Политика Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией "Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.

Наука Японские ученые оживили мертвый мозг Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозга мыши в течение 25 дней после извлечения его из черепа.

Экономика Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Игры Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11 Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 являются одними из первых телефонов от Xiaomi, которые получили MIUI 11.

Общество В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.

Армия и оружие США выделят $50 млн на защиту прав человека и разминирование в Сирии Президент США Дональд Трамп распорядился выделить $50 млн в качестве стабилизационной помощи Сирии для защиты этнических и религиозных меньшинств, а также защиту прав человека, говорится в заявлении Белого дома.

Политика В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.

Общество Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек В настоящее время в России действует устаревший регламент 1990-х годов, в соответствии с которым все подвальные окна в многоквартирных домах могут быть замурованы.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.