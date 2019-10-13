Политика

Российская газетаРоссийская газетаДепутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.
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с чего всё началось

Депутат объяснил заявление об адаптации НАТО к «российской агрессии»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что НАТО должно адаптироваться к «российской агрессии».
RT на русскомвчера в 12:01

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В Госдуме ответили на обвинения Британии в «российской агрессии»

Известиявчера в 22:18

В Госдуме ответили на обвинения Британии в «российской агрессии»

Газета.Ruвчера в 22:11

Депутат Госдумы ответил на слова о «российской агрессии»

News.ruвчера в 19:56

Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»

Российская газетавчера в 20:03

В Госдуме ответили на слова главы МИД Британии о «российской агрессии»

РБКвчера в 21:23

В Госдуме ответили на заявление главы МИД Британии о «российской агрессии»

РИА Новостивчера в 19:23

Депутат объяснил заявление об адаптации НАТО к «российской агрессии»

RT на русскомвчера в 12:01
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В Сети вспомнили о УАЗ-31512 для США

Тарантас Ньюс вчера в 08:53
Авто

Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
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Происшествия

Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Армия и оружие

Пентагон сообщил об обстреле Турцией военной базы США на севере Сирии

Как заявил капитан ВМС США и представитель пресс-службы военных операций Пентагона Брук Деволт, Соединённые Штаты по-прежнему возражают против турецких военных операций в Сирии, в частности на территориях, где находятся американские военнослужащие.
RT на русском вчера в 07:46
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«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато

Фонтанка.Ру вчера в 18:21
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Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
РБК 00:39
Происшествия

В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик

В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия вчера в 06:41
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru 11 октября в 05:12
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Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
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Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией

"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Наука

Японские ученые оживили мертвый мозг

Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозга мыши в течение 25 дней после извлечения его из черепа.
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Экономика

Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
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Какие улицы перекроют в Липецке в воскресенье и как объехать

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Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 10 октября в 00:00
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11

Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 являются одними из первых телефонов от Xiaomi, которые получили MIUI 11.
Дни24 10 октября в 08:26
Общество

В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма

Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
REGNUM вчера в 19:00
Армия и оружие

США выделят $50 млн на защиту прав человека и разминирование в Сирии

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить $50 млн в качестве стабилизационной помощи Сирии для защиты этнических и религиозных меньшинств, а также защиту прав человека, говорится в заявлении Белого дома.
РБК вчера в 22:16
Армия и оружие

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

РИА Новости вчера в 22:12
Политика

В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения

В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.
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Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК 11 октября в 05:46
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Кто устроил «черный вторник» в России

11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 11 октября в 01:35
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Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

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Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек

В настоящее время в России действует устаревший регламент 1990-х годов, в соответствии с которым все подвальные окна в многоквартирных домах могут быть замурованы.
РБК 11 октября в 09:23
Общество

Блогер Варламов назвал Мурманск разрухой и нищетой

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Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам

Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
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Армия и оружие

Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР

Московский Комсомолец вчера в 10:17
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Умер американский актёр Роберт Форстер

Life.ru вчера в 01:32
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Доминик Рааб
Британский политик
Британский политик, член Консервативной партии Великобритании. Министр по выходу Великобритании из Европейского союза. Министр иностранных дел Великобритании и первый министр с 24 июля 2019 в кабинете Бориса Джонсона.
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