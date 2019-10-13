Политика
Российская газетаДепутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.
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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что НАТО должно адаптироваться к «российской агрессии».RT на русском12:01
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Армия и оружие
Армия Турции захватила город Рас-эль-Айн в Сирии
Деловое.ТВ 07:46
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 16:33
Политика
Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости 15:38
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru 15:49
Общество
В Японии объявлена эвакуация 50 тысяч человек из-за тайфуна «Хагибис»
Власти объявили эвакуацию пятидесяти тысяч жителей префектур Миэ, Токио, Сидзуока, Тиба и Гумма. Стихия угрожает их жизням и здоровью.
Российская газета 01:39
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России предложили привлечь мигрантов
«Известия» со ссылкой на Минтруд и Минздрав сообщает о том, что данная мера поможет восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает только 4% потребностей России.
RuNews24.ru 10 октября в 16:57
Армия и оружие
Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии
Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 20:52
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Происшествия
В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия 06:41
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Политика
«День тишины» наступил в Польше перед парламентскими выборами
Запрет всех форм предвыборной агитации вступил в субботу в силу в Польше перед предстоящими в воскресенье в стране очередными парламентскими выборами.
ТАСС вчера в 18:05
Экономика
Минфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании
Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг».
Право.ру вчера в 01:10
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 10 октября в 02:27
Футбол
Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах
Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).
Чемпионат вчера в 18:19
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль 08:55
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили вчера в 13:22
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Известия вчера в 13:06
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня 10 октября в 10:36
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова едва не подрался с экс-чемпионом UFC
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, едва не подрался с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом.
Экономика сегодня 19:17
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости вчера в 13:20