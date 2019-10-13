Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что НАТО должно адаптироваться к «российской агрессии».

с чего всё началось

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.

Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»

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