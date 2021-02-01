Взятки передавались в Челябинске теще депутата Белоусова, а в Москве деньги помещались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена парламентария. Ежемесячно сумма взяток составляла 10 млн рублей. В результате за несколько лет Белоусов получил 3,253 млрд рублей, отмечает обвинение.

С чего всё началось Невозможность взяток объяснили весом жены Начался процесс по делу депутата Госдумы Мосгорсуд начал разбирательство по существу уголовного дела о получении взяток на рекордную для России сумму более 3 млрд руб. депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Вадимом Белоусовым. Коммерсантъ вчера в 18:14