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BFM.ru
BFM.ru

Депутат Госдумы получил крупнейшую в РФ взятку через жену и тещу

Взятки передавались в Челябинске теще депутата Белоусова, а в Москве деньги помещались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена парламентария. Ежемесячно сумма взяток составляла 10 млн рублей. В результате за несколько лет Белоусов получил 3,253 млрд рублей, отмечает обвинение.В источнике
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Коммерсантъ

Невозможность взяток объяснили весом жены

Начался процесс по делу депутата Госдумы Мосгорсуд начал разбирательство по существу уголовного дела о получении взяток на рекордную для России сумму более 3 млрд руб. депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Вадимом Белоусовым.
Коммерсантъвчера в 18:14
Подробнее о событии
URA.Ru

Теща и жена помогли челябинскому депутату получить взятку 3 млрд

URA.Ruвчера в 14:02
Аргументы и Факты

Раскрыты детали обвинения депутата Белоусова в получении взятки

Аргументы и Фактывчера в 15:32
РБК

СМИ раскрыли детали обвинения депутата и экс-главы «Макфы» во взятке

РБКвчера в 14:30
Lenta.ru

Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща

Lenta.ru16:01
Вести.Ru

Депутат Госдумы вовлек тещу и жену в получение рекордной взятки

Вести.Ruвчера в 14:02
РИА Новости

Раскрыты детали обвинения депутата Белоусова во взятке

РИА Новостивчера в 12:27
Коммерсантъ

Невозможность взяток объяснили весом жены

Коммерсантъвчера в 18:14
РК-Ньюс

Депутат Госдумы России получил крупнейшую взятку в России через жену и тещу

РК-Ньюсвчера в 12:48

Абрамович пообещал футболистам «Челси» выделить больше средств для борьбы с расизмом

Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что намерен выделить больше средств для борьбы с любыми видами дискриминации.
RT на русском16:26

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НИУ ВШЭ расторг договор с преподавателем Анной Велликок, которую арестовали на 14 суток за репост видеообращения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст признал организацию иноагентом) Алексея Навального перед несанкционированными акциями 23 января.
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