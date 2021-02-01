Депутат Госдумы получил крупнейшую в РФ взятку через жену и тещу
Взятки передавались в Челябинске теще депутата Белоусова, а в Москве деньги помещались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена парламентария. Ежемесячно сумма взяток составляла 10 млн рублей. В результате за несколько лет Белоусов получил 3,253 млрд рублей, отмечает обвинение.В источнике
С чего всё началось
Невозможность взяток объяснили весом жены
Начался процесс по делу депутата Госдумы Мосгорсуд начал разбирательство по существу уголовного дела о получении взяток на рекордную для России сумму более 3 млрд руб. депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Вадимом Белоусовым.
Коммерсантъвчера в 18:14
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