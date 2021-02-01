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Lenta.ru

Депутат Госдумы получил крупнейшую взятку в России через жену и тещу

В Мосгорсуде прокурор раскрыл способ получения депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым крупнейшей взятки в России на общую сумму, превышающую три миллиарда рублей: оказалось, что парламентарию помогали жена и теща. Об этом сообщает «Коммерсантъ».В источнике
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Невозможность взяток объяснили весом жены

Начался процесс по делу депутата Госдумы Мосгорсуд начал разбирательство по существу уголовного дела о получении взяток на рекордную для России сумму более 3 млрд руб. депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Вадимом Белоусовым.
Коммерсантъ18:14
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Телеканал 360°

СМИ: депутат Белоусов привлек к схеме по взяткам жену и тещу

Телеканал 360°13:07
Коммерсантъ

Невозможность взяток объяснили весом жены

Коммерсантъ18:14
РИА Новости

Раскрыты детали обвинения депутата Белоусова во взятке

РИА Новости12:27
News.ru

Жена и тёща помогли депутату Госдумы получить крупнейшую взятку

News.ru11:03
Lenta.ru

Депутат Госдумы получил крупнейшую взятку в России через жену и тещу

Lenta.ru10:23
Аргументы и Факты

Что за уголовное дело против депутата Вадима Белоусова?

Аргументы и Факты06:24
Московский Комсомолец

Жена и теща помогли депутату Госдумы получить крупнейшую взятку

Московский Комсомолец12:31
РК-Ньюс

Депутат Госдумы России получил крупнейшую взятку в России через жену и тещу

РК-Ньюс12:48

Бетис – Осасуна: Пеллегрини легко добьётся нужного результата

Мануэль Пеллегрини за карьеру один раз пересёкся с Ягобой Аррасате: команда чилийца победила 2:0 Блистательно "гелиополиты" выдержали напряжённый график с 17 по 26 января, когда выходить на поле приходилось каждые три дня.
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