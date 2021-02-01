В Мосгорсуде прокурор раскрыл способ получения депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым крупнейшей взятки в России на общую сумму, превышающую три миллиарда рублей: оказалось, что парламентарию помогали жена и теща. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С чего всё началось Невозможность взяток объяснили весом жены Начался процесс по делу депутата Госдумы Мосгорсуд начал разбирательство по существу уголовного дела о получении взяток на рекордную для России сумму более 3 млрд руб. депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Вадимом Белоусовым. Коммерсантъ 18:14