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Lenta.ru
Lenta.ru

Депутат Госдумы получил крупнейшую взятку в России через жену и тещу

В Мосгорсуде прокурор раскрыл способ получения депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым крупнейшей взятки в России на общую сумму, превышающую три миллиарда рублей: оказалось, что парламентарию помогали жена и теща. Об этом сообщает «Коммерсантъ».В источнике
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Коммерсантъ

Невозможность взяток объяснили весом жены

Начался процесс по делу депутата Госдумы Мосгорсуд начал разбирательство по существу уголовного дела о получении взяток на рекордную для России сумму более 3 млрд руб. депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Вадимом Белоусовым.
Коммерсантъ18:14
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RuNews24.ru

Депутат получил самую крупную взятку в России через жену и тещу

RuNews24.ru11:33
News.ru

Жена и тёща помогли депутату Госдумы получить крупнейшую взятку

News.ru11:03
Коммерсантъ

Невозможность взяток объяснили весом жены

Коммерсантъ18:14
Общественная служба новостей

Депутат Госдумы получил крупнейшую взятку в России через жену и тещу

Общественная служба новостей10:56
Lenta.ru

Депутат Госдумы получил крупнейшую взятку в России через жену и тещу

Lenta.ru10:23
Аргументы и Факты

Что за уголовное дело против депутата Вадима Белоусова?

Аргументы и Факты06:24
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В Мосгорсуде раскрыли способ получения крупнейшей в РФ взятки депутатом ГД

Ридус10:58

Процесс присоединения к Транстихоокеанскому партнерству запущен в Британии

Формальный процесс присоединения Великобритании к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) начинается в Лондоне, сообщили в министерстве внешней торговли королевства.
Народные новостивчера в 11:03

В Мьянме военные после десяти лет демократизации восстановили диктатуру

Как военные взяли власть В Мьянме 1 февраля около четырех утра по местному времени военные взяли под стражу президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию", сообщило агентство Reuters.
РБК11:38