Политика
Агентство МоскваДепутат Госдумы попросил транслировать заседания палаты в туалетах
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков в ходе заседания попросил транслировать заседания нижней палаты парламента в туалетах.
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Политика
Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете
Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Киберспорт
Похоже, Mount & Blade II появится в раннем доступе 31 марта
Создатели Mount & Blade II: Bannerlord из TaleWorlds, похоже, на правах эксклюзива рассказали журналистам PC Gamer дату выхода проекта в ранний доступ — 31 марта.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Происшествия
Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд
Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Футбол
«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Происшествия
Гражданин Китая, выписанный после ОРВИ, был найден мёртвым под Курском
Гражданин КНР, приехавший в Россию в конце 2019 года и переболевший ОРВИ в феврале, был найден мёртвым вскоре после выписки из больницы в Курской области.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости
Общество
Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки
Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Происшествия
В Симферополе 6-летняя девочка случайно выстрелила себе в голову
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя, 6-летняя дочь которого выстрелила себе в голову из травматического пистолета "Оса".
Общество
В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов
Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.
Происшествия
Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
Невский районный суд решил рассмотреть иск главного государственного санитарного врача Петербурга, просящего поместить Анну Рыбакову под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, в ее отсутствие и в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Армия и оружие