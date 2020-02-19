Политика

Агентство МоскваАгентство МоскваДепутат Госдумы попросил транслировать заседания палаты в туалетах

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков в ходе заседания попросил транслировать заседания нижней палаты парламента в туалетах.
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