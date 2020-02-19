Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков в ходе заседания попросил транслировать заседания нижней палаты парламента в туалетах.

Политика Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

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Политика В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Происшествия Гражданин Китая, выписанный после ОРВИ, был найден мёртвым под Курском Гражданин КНР, приехавший в Россию в конце 2019 года и переболевший ОРВИ в феврале, был найден мёртвым вскоре после выписки из больницы в Курской области.

Общество Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.

Происшествия В Симферополе 6-летняя девочка случайно выстрелила себе в голову Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя, 6-летняя дочь которого выстрелила себе в голову из травматического пистолета "Оса".

Общество В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.

Происшествия Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге Невский районный суд решил рассмотреть иск главного государственного санитарного врача Петербурга, просящего поместить Анну Рыбакову под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, в ее отсутствие и в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Космос В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.