Политика

ИзвестияИзвестияДепутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ответил на обвинение командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины Игоря Воронченко по поводу демонтированного на задержанных Россией кораблях оборудования. По словам депутата, на самом деле вся сантехника была на месте.
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В России предложили отправить Украине «посылочку из унитазов»

Lenta.ru00:28

Толстой предложил собрать для ВМС Украины «посылочку из унитазов»

РИА Новостивчера в 20:36

В Госдуме предложили направить Украине «посылочку из унитазов»

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Российский депутат предложил отправить на Украину «посылочку из унитазов»

REGNUMвчера в 21:39

Толстой предложил отправить в Киев посылку с унитазами

News.ruвчера в 21:21

Депутат Госдумы предложил собрать для Украины посылку с унитазами

URA.Ruвчера в 22:42
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Три человека погибли в результате взрыва заминированного грузовика возле полицейского участка в колумбийском департаменте Каука.
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В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

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В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
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Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
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Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
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Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
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Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

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Стартовали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi официально представила обновленный Mitsubishi ASX на открывшемся автосалоне в Гуанчжоу, в этот же день стартовали продажи кроссовера.
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Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля

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Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
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Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
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Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»

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Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора

В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
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Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида

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