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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».В источнике
Василий Власовроссийский политик
Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру.
С чего всё началось
РИА Новости

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости20:17
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URA.Ru

Начало учебного года года в России могут перенести

URA.Ru20:32
Коммерсантъ

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года

Коммерсантъ21:55
РБК

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на октябрь

РБК21:39
Газета.Ru

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года

Газета.Ru20:52
Lenta.ru

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Lenta.ru20:37
RT на русском

В Госдуме предложили перенести на октябрь начало учебного года

RT на русском22:16
РИА Новости

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

РИА Новости20:17

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