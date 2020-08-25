Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Смотрите также
Немецкие врачи назвали причиной болезни Навального интоксикацию
Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Минске с автоматом в руке
Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Джеймс Ганн представил фанатам новых членов «Отряда самоубийц»
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
В Минобороны придумали «танк будущего» на замену «Армате»
«Бавария» обыграла ПСЖ и стала победителем Лиги чемпионов
Уволенный Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Су-34 передислоцируют в Воронеж
В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»
Немецкие врачи назвали причиной болезни Навального интоксикацию
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
В Минобороны придумали «танк будущего» на замену «Армате»
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Банки России к августу исчерпали запас валютной ликвидности
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости20:17
Подробнее о событии