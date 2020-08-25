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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».В источнике
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РИА Новости

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
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В Госдуме предложили перенести на месяц начало учебного года

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