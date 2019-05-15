Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что из-за падения цен на нефть стоимость топлива на российских автозаправках должна снизиться.

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