Энергетика

Pravda.RuPravda.RuДепутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что из-за падения цен на нефть стоимость топлива на российских автозаправках должна снизиться.
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В Госдуме предложили снизить цены на бензин

Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.
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Михаил Сергеевич Шеремет
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по энергетике с 5 октября 2016 года. Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым с 20 марта 2014 по 5 октября 2016.
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