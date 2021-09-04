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Депутат Госдумы предложил увеличить прожиточный минимум

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей.
Газета.Ru
Никто не бросится покупать квартиры, машины.
A42.RU
Политик отметил, что сейчас в России прожиточный минимум сильно занижен, особенно по сравнению с европейскими странами.
Lenta.ru
В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России будет равняться 11 950 рублям.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Депутат Госдумы назвал оптимальный размер прожиточного минимума
Оптимальный размер прожиточного минимума в России на сегодняшний день составляет 25 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
URA.Ru3 сентября в 16:03

Подробнее о событии

В Госдуме предложили увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей
Lenta.ruвчера в 06:04
Депутат Госдумы назвал оптимальный размер прожиточного минимума
URA.Ru3 сентября в 16:03
В Госдуме предложили увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей
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В России предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей
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Депутат Госдумы Арефьев заявил, что оптимальный размер прожиточного минимума — 25 тысяч рублей
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