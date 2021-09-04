Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей.
Оптимальный размер прожиточного минимума в России на сегодняшний день составляет 25 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
Рабочая группа высокого уровня по вопросам политики и безопасности под председательством первого замглавы МИД РФ Владимира Титова и статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера провела заседание в пятницу, стороны обсудили вопросы глобальной безопасности.
Используя новый алгоритм машинного обучения, называемый «графический автокодировщик» или «глубокое машинное обучение», 3D-сканирование вводилось для кодирования геометрических особенностей формы человеческого тела.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) просит компании Pfizer, Eli Lilly и AbbVie указать информацию о рисках для здоровья в описании их препаратов против ревматоидного артрита (РА), которые относятся к классу ингибиторов янус-киназ (JAK).