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Депутат Госдумы предложил увеличить прожиточный минимум

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей.
Газета.Ru
Политик отметил, что сейчас в России прожиточный минимум сильно занижен, особенно по сравнению с европейскими странами.
Lenta.ru
В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России будет равняться 11 950 рублям.
ПРАЙМ
Для трудоспособного населения величину установили в размере 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля.
URA.Ru

С чего всё началось

Депутат Госдумы назвал оптимальный размер прожиточного минимума
Оптимальный размер прожиточного минимума в России на сегодняшний день составляет 25 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
URA.Ruвчера в 16:03

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В Госдуме предложили увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей
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Депутат Госдумы Арефьев заявил, что оптимальный размер прожиточного минимума — 25 тысяч рублей
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