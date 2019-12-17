Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
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с чего всё началось

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«Политическая провокация»: депутат Госдумы закрыла скандал вокруг ее слов

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Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель, депутат Государственной думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам.
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