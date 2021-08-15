Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом» не должно было быть

Российский судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Локомотивом" (1:1). Федотов считает, что пенальти в ворота "Зенита" в игре с "Локомотивом" не должно быть, так как перед фолом в штрафной Александра Ерохина было нарушение правил на игроке "сине-бело-голубых" Венделе.