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Депутат Госдумы рассказала о домах для граждан, у которых нет возможности взять ипотеку

Для граждан, которые не могут позволить себе взять ипотеку даже на льготных условиях, государство планирует построить наемные дома.
Lenta.ru
Для тех, у кого нет возможности взять ипотеку, государство планирует строить наемные дома, заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
Экономика сегодня
Аренда такого жилья будет предоставляться по себестоимости.
URA.Ru
Председатель комитета Госдумы добавила, что проект может быть интересен и застройщикам.
URA.Ru

С чего всё началось

Депутат рассказала, как получить жилье без ипотеки. «Это гораздо выгоднее»
Ранее аналитики федеральной компании "Этажи" заявили, что за год на 19% увеличилась средняя стоимость квадратного метра в новостройках. Причиной этому стало введение в России льготной ипотеки и возросший спрос на жилье.
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