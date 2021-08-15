Ранее аналитики федеральной компании "Этажи" заявили, что за год на 19% увеличилась средняя стоимость квадратного метра в новостройках. Причиной этому стало введение в России льготной ипотеки и возросший спрос на жилье.
Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому Россия не переживает по поводу происходящего в Афганистане, заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Российский судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Локомотивом" (1:1). Федотов считает, что пенальти в ворота "Зенита" в игре с "Локомотивом" не должно быть, так как перед фолом в штрафной Александра Ерохина было нарушение правил на игроке "сине-бело-голубых" Венделе.
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) по заказу РКК "Энергия" провели расчеты и выяснили, как увеличить ограниченную скорость передачи данных между наноспутниками в два раза.
Все три модели японского бренда Suzuki, представленные на российском рынке, в августе получили прибавку к ценам в сумме от 10 000 до 30 000 рублей, то есть 0,5 – 1,8%. К такому выводу пришли эксперты «Цена Авто» по результатам мониторинга официальных сайтов автопроизводителей.
Разрыв в производительности между двухдверными спортивными автомобилями и мощными кроссоверами сократился, и это показано в новом видео от команды Carwow, в котором купе BMW M4 Competition сравнивается с кроссовером Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и универсалом Audi RS6 Avant в серии дрэг-гонок.