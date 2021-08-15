Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе.
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует встретиться с представителями террористического движения "Талибан"*, чтобы обсудить безопасность деятельности российской дипмиссии, заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.
Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова посоветовала россиянам петь протяжные народные песни, чтобы восстановить легкие после коронавируса.
Учения, которые Россия проводит на границе с Афганистаном вместе с Таджикистаном и Узбекистаном, призваны продемонстрировать движению «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ), что ему не стоит соваться в Среднюю Азию.