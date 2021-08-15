Президент Афганистана Ашраф Гани улетел в Узбекистан вместе с супругой и двумя советниками

Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе.