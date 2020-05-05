Парламентарий спросил известного миллиардера о том, собирается ли он чипировать население планеты.

Депутат Госдумы спросил у Билла Гейтса о чипировании населения

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