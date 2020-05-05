Общество
Pravda.RuДепутат Госдумы спросил у Билла Гейтса о чипировании населения
Парламентарий спросил известного миллиардера о том, собирается ли он чипировать население планеты.
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Свердловский депутат Госдумы через Instagram обратился к Биллу Гейтсу с вопросом о чипизации населения
Вечерние Ведомостивчера в 12:55
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Экономика
Названы сценарии роста безработицы в России
Согласно оптимистичному сценарию, число безработных в РФ к концу 2020 года вырастет приблизительно на 1,5 млн человек, составив 5 млн (7,3%).
BFM.ru 08:00
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
Происшествия
В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов
Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 03:14
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки
Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 07:32
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии
Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Интерфакс 03 мая в 03:14
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая, состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:32
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия 07:24
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
Общество
Навальный назвал Уткина своим очень беспокойным миньоном
Политик официально заявил, что Уткин является его очень беспокойным миньоном, который регулярно выходит из-под контроля и делает «ужасные непристойные вещи с Владимиром Рудольфовичем».
ProstoProSport 07:30
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Кино
«Звёздные войны: Войны клонов» подошли к концу
Сегодня, 4 мая, завершился седьмой и финальный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов».
Игромания.ру вчера в 10:43
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Технологии
Ученые подтвердили, что коронавирус попал в Россию из Европы
Ученые из Вашингтонского университета в США отследили путь распространения коронавируса в России посредством изучения генетического материала COVID-19.
Росбалт 09:23
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России объясняется ранней диагностикой, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин порталу стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:55
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском 03:53
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Космос
Ученые выяснили условие появления внеземных цивилизаций
Вечерняя Москва 03 мая в 10:36
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38