Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру. «Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за все надо отвечать», — приводит «Интерфакс» слова Гусевой со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

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