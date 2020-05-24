Политика

BFM.ruBFM.ruДепутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру. «Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за все надо отвечать», — приводит «Интерфакс» слова Гусевой со ссылкой на пресс-службу «Единой России».
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Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

BFM.ru15:50

Депутата Гусеву высмеяли за попытки «подвинуть» Медведева

Национальная служба новостей10:44

Депутат Гусева обратится в Генпрокуратуру из-за фейка о Медведеве

Московский Комсомолец14:45

Депутат Гусева открестилась от публикаций о перестановках в «Единой России»

Интерфакс14:10

Депутат Думы обратится в ГП из-за публикации о перестановках в руководстве «Единой России»

ТАСС12:41

В ЕР с удивлением восприняли сообщения о возможных перестановках в партии

РИА Новости09:58

Депутат Гусева призвала наказать распространителей фейка о Медведеве

News.ru15:16
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
Здоровье

В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус

Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:17
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Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС 20:19
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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
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Здоровье

Мясников назвал «реальное» число зараженных коронавирусом в России

По словам врача, за последние две недели в России набралось 130 тысяч инфицированных, у остальных в организме уже нет вируса.
Телеканал 360° 05:20
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Общество

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса

Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 20:55
29
Общество

Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи

В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.
РБК 21:20
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Экономика

Правительство Сахалинской области решило приватизировать совхозы

Совхозы "Южно-Сахалинский" и "Корсаковский" включены в план приватизации Сахалинской области на 2020-2022 годы.
Сахалин.Инфо 19:52
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Фигурное катание

Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске

Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.
ТАСС Спорт 07:26
Происшествия

Пожар угрожает забайкальскому посёлку

REGNUM 06:05
Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
3,7K
Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
1,8K
Происшествия

Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли

Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
РИА Новости 17:06
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Единоборства

Сехудо показал видео совместной тренировки Тайсона и Белфорта

Спорт-Экспресс 13:29
Авто

Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6

Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor 11:13
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Культура

В Сети опубликован фильм Катерины Гордеевой «К 80-летию Бродского»

24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения поэта Иосифа Бродского.
Культуромания 09:37
Здоровье

В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

Газета.Ru 16:13
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем ― сферу бытовых услуг.
Известия 20:17
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Здоровье

Главные новости за выходные 23–24 мая

Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru вчера в 09:02
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Общество

Испания откроется для иностранных туристов в июле

Интерфакс вчера в 12:14
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Наука

Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
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Общество

Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население.
РИА Новости 09:07
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Экономика

Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 22 мая в 13:30
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
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Музыка

Клип «Uno» Little Big набрал сто миллионов просмотров

Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрал сто миллионов просмотров на YouTube.
Piter.tv 22 мая в 01:20
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Наука

Эксперты научились быстро синтезировать керамику

Американские специалисты сообщили, что им удалось разработать метод спекания, позволяющий создавать керамические материалы менее чем за минуту.
Anonsens вчера в 16:14
Общество

Прокуратура Сахалина проверит фото министра экологии с утками

Российская газета 21:27
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Общество

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 06:10
29
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
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Ирина Гусева
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель, депутат Государственной думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам.
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