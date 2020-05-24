Политика
BFM.ruДепутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру. «Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за все надо отвечать», — приводит «Интерфакс» слова Гусевой со ссылкой на пресс-службу «Единой России».
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Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 17:33
Здоровье
Более 130 человек с коронавирусом умерли в Сибири
В мире, по последним данным, число заболевших превысило 5,1 млн, умерли более 332,9 тыс. человек.
Тайга.инфо 22 мая в 05:09
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Футбол
Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл»
Главный тренер «Далянь Про» Рафаэль Бенитес может вернуться в АПЛ. Специалист вновь желает возглавить «Ньюкасл Юнайтед».
Бомбардир.ру 16:34
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 13:03
Общество
Верховный Совет Хакасии показал миллионы Нины Шейерман
ИА Хакасия 22:01
Происшествия
В Приморье автомобиль с семьей упал в реку
В Приморском крае по непонятным причинам автомобиль вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и упал в реку Уссури, сообщает «Комсомольская правда».
Известия 21:55
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек, который называется «Rain on Me».
Афиша Daily 22 мая в 07:57
Экономика
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
РБК 23:00
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 45 случаев коронавируса
За сутки в Бурятии зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 1254 человека, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости 22:15
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru 18:36
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Здоровье
Все пребывающие в Казахстан будут отправляться на карантин на два дня
Если человек при пересечении границы сможет предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанную не позднее пяти дней с даты въезда в Казахстан, он должен будет изолироваться на дому в течение 14 дней.
ИА Красная Весна 07:08
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Авто
Geely в 2020 году привезет в Россию новый кроссовер FY-11
Компания Geely начнет продажи в России купе-кроссовера FY-11 до конца нынешнего года, сообщил порталу Autonews.ru представитель китайского бренда.
Автостат 22 мая в 06:25
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12