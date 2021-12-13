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Депутат Исаев: резкое повышение пенсий приведет к росту инфляции, как в 1990-е годы

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Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев рассказал о капкане из 1990-х годов в случае резкого повышения пенсий.
Lenta.ru
Парламентарий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН
» заявил, что в последние годы пенсии неработающих россиян индексировались выше уровня инфляции.
Московский Комсомолец
В результате страдают россияне с фиксированной или небольшой заработной платой.
АБН
По словам Минтруда РФ, индексации на уровне 5,9% также не хватает гражданам.
URA.Ru

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