Lenta.ruДепутат Исаев: резкое повышение пенсий приведет к росту инфляции, как в 1990-е годыХорошо ли подобран заголовок?ДаНетДепутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев рассказал о капкане из 1990-х годов в случае резкого повышения пенсий.Lenta.ruПарламентарий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в последние годы пенсии неработающих россиян индексировались выше уровня инфляции.Московский КомсомолецВ результате страдают россияне с фиксированной или небольшой заработной платой.АБНПо словам Минтруда РФ, индексации на уровне 5,9% также не хватает гражданам.URA.RuЧитать далееСвернутьРамблерРамблерАБНПетербургский дневникЧто происходитDeita.ruГазета.RuПодробнее о событииДепутат Исаев: резкое повышение пенсий приведет к росту инфляции, как в 1990-е годыLenta.ruвчера в 14:29В Госдуме РФ связали низкие пенсии в России со страхом возвращения в 90-е годыАБНвчера в 09:16В «Единой России» предсказали «капкан 90-х» при «неразумном» увеличении пенсийНациональная служба новостейвчера в 05:57В Думе объяснили, почему россиянам нельзя резко поднять пенсииМосковский Комсомолецвчера в 07:38В «Единой России» объяснили низкие пенсии страхом вернуться в 90-еОбщественная служба новостейвчера в 06:47В ЕР связали низкие пенсии в России со страхом вернуться в 90-еURA.Ruвчера в 06:34«Единая Россия» связывает низкие пенсии в России со страхом возвращения в 90-еBanki Loansвчера в 08:11Показать ещёОценить295Поделиться