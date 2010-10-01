Экономика
Шанс (г. Абакан)Депутат Иванов: «Бюджет Хакасии сверстан умно»
Глава бюджетного комитета Верховного Совета Хакасии считает, что в бюджете республики на 2020 годы нет запланированных доходов, под которые в последствии не найдется источников. При этом Иванов признается, что бюджет сверстан «оптимистично».
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При тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий
На авианосце «Адмирал Кузнецов», где 12 ноября произошел пожар, найдено тело погибшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
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Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя
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Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
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Сегодня состоится релиз РС-версии Detroit: Become Human, однако незадолго до этого разработчики опубликовали обещанную демоверсию проекта — она весит 10 гигабайт.
Авто
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По данным ТАСС, в России на автомобиль будет введен новый документ, уведомляющий потребителей об энергоэффективности машины (от G до A++ в зависимости от «чистоты» выхлопа).
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Закон об особом статусе Донбасса продлен
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