Экономика

Шанс (г. Абакан)Шанс (г. Абакан)Депутат Иванов: «Бюджет Хакасии сверстан умно»

Глава бюджетного комитета Верховного Совета Хакасии считает, что в бюджете республики на 2020 годы нет запланированных доходов, под которые в последствии не найдется источников. При этом Иванов признается, что бюджет сверстан «оптимистично».
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