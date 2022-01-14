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Депутат Иванов извинился за свои слова о введении платной вакцинации от коронавируса

Правительство России в марте планирует сделать платной первую вакцинацию от коронавируса, сообщил в Facebook
 депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Бизнес журнал Урал
Сейчас вакцинация любой из четырех российских вакцин от коронавируса проводится бесплатно для граждан РФ.
Znak.com
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России не будет платной, передаёт ТАСС.
News.ru
Позднее первый зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль заявил СМИ, что вариант введения платы за прививки от коронавируса не рассматривается.
Московский Комсомолец

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Депутат Госдумы Иванов извинился за свои слова о введении платной вакцинации в России
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Депутат Иванов заявил, что введение платной вакцинации было исключительно его идеей
ТАССвчера в 10:20
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