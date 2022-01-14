Комсомольская правдаДепутат Иванов извинился за свои слова о введении платной вакцинации от коронавирусаПравительство России в марте планирует сделать платной первую вакцинацию от коронавируса, сообщил в Facebook депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.Бизнес журнал УралСейчас вакцинация любой из четырех российских вакцин от коронавируса проводится бесплатно для граждан РФ.Znak.comПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России не будет платной, передаёт ТАСС.News.ruПозднее первый зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль заявил СМИ, что вариант введения платы за прививки от коронавируса не рассматривается.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаПолитика СегодняНовый ДеньReadovka NewsIt`s My CityФАНЦарьградУральский меридианReadovka67.ruDeita.ruГлавный региональныйe1.ru66.ruКапитал страныУралинформбюроАБНZnak.comКП - ЕкатеринбургDaily StormПодробнее о событииДепутат Госдумы Иванов извинился за свои слова о введении платной вакцинации в РоссииГазета.Ruвчера в 11:45Депутат Иванов заявил, что введение платной вакцинации было исключительно его идеейТАССвчера в 10:20Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Куринный: у правительства нет планов сделать платной вакцинацию от коронавируса — Инфо24.ruИнфо24вчера в 07:24Депутат Госдумы Огуль опроверг слова Иванова о возможности введения платной вакцинацииLenta.ruвчера в 09:12Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 в РФ останется бесплатнойNews.ruвчера в 08:05Свердловский депутат объяснил свои слова о платной COVID-вакцинеURA.Ruвчера в 11:16Депутат Госдумы: минздрав предложил сделать платной первую прививку от ковидаZnak.comвчера в 07:01Показать ещёОценить396Поделиться