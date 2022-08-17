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Депутат Иванов предложил брать с финнов на АЗС в России документ о поддержке спецоперации

Депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов предложил
 обязывать финнов, приезжающих в Россию для заправки машин, перед покупкой бензина подписывать документ о поддержке спецоперации России на Украине.
РИА Новости
«Ставишь подпись — получаешь бензин. Не ставишь подпись — «давай до свидания», толкаешь машину обратно до границы», — заявил депутат.
Рамблер
16 августа власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых гражданам России туристических виз.
Lenta.ru
Приоритет в выдаче документов будет отдаваться заявителям, которые планируют посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.
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Депутат Иванов предложил брать с финнов на АЗС в России документ о поддержке спецоперации
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