РИА НовостиДепутат Иванов предложил брать с финнов на АЗС в России документ о поддержке спецоперацииДепутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов предложил обязывать финнов, приезжающих в Россию для заправки машин, перед покупкой бензина подписывать документ о поддержке спецоперации России на Украине.РИА Новости«Ставишь подпись — получаешь бензин. Не ставишь подпись — «давай до свидания», толкаешь машину обратно до границы», — заявил депутат.Рамблер16 августа власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых гражданам России туристических виз.Lenta.ruПриоритет в выдаче документов будет отдаваться заявителям, которые планируют посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.Lenta.ruЧитать далееСвернутьRuposters.ruRuposters.ruГазета.RuРамблерНовый ДеньУтренний ЮгМолваРосбалтАргументы и ФактыАбзацМурманский вестникУралинформбюроИзвестияФАНLife.ruТУТ НЬЮСТелеканал 360°Daily StormАиФ Санкт-ПетербургНародные новостиСоюзное ВечеПодробнее о событииДепутат Иванов предложил брать с финнов на АЗС в России документ о поддержке спецоперацииРИА Новости06:27Депутат Иванов объяснил зеркальным ответом идею расписок для финнов о поддержке СВОLenta.ru09:15В ГД предложили перед заправкой машин в РФ брать с финнов подпись о поддержке спецоперацииМосква 2406:33В ГД призвали обязать финнов поддержать спецоперацию при покупке бензинаИА Красная Весна10:03В Госдуме предложили брать с финнов расписку о поддержке спецоперацииИзвестия05:55В Госдуме предложили обязать финнов, приезжающих в РФ, подписывать документ о поддержке спецоперацииБИЗНЕС Online05:52В Думе предложили брать расписку о поддержке СВО с въезжающих в Россию финновМосковский Комсомолец05:43Показать ещёОценить1,1KПоделиться